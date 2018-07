Heimir Hallgrimsson weg bij IJsland

Sfeerverslag Cristiano Ronaldo: De meesten gaan naar China of Qatar, maar ik ben anders

0:07 ‘Het was een gemakkelijke beslissing die ik al lange tijd geleden heb genomen: Juventus is een van de beste clubs ter wereld.’ Het zijn de eerste woorden van Cristiano Ronaldo als Juventino tijdens de overvolle persconferentie in het stadium in Turijn. Buiten staan duizenden mensen al de hele dag te wachten in de hoop een glimp van 'CR7' op te vangen.