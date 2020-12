Helft van Moldavische competitie betrokken bij matchfixing

Samenvatting Schmei­chels nemen record over van familie Wright

6 december Vader Peter en zoon Kasper Schmeichel hebben in de Engelse voetbalcompetitie een record overgenomen van de familie Wright. Kasper Schmeichel, de keeper van Leicester City, speelde vandaag zijn 220ste wedstrijd in de Premier League. Opgeteld bij de 310 wedstrijden van zijn vader Peter hebben de Schmeichels nu samen 530 competitieduels gespeeld op het hoogste niveau in Engeland.