Helikopterplatform, spa en beachclub: dit is Abramovich’ nieuwe jacht van half miljard euro

Abramovich is sinds 2003 eigenaar van Chelsea. De 54-jarige Rus is rijker dan de zee diep is en zijn voorliefde voor superjachten is dus niet toevallig. Met de ‘Eclipse’ heeft hij al een pareltje in de haven staan, maar haar opvolger laat niet lang meer op zich wachten. Op dit moment wordt in het Duitse Bremerhaven de laatste hand gelegd aan de ‘Solaris’. Als de afwerking vlot verloopt, volgen binnenkort de testvaarten. Tegen de zomer moet Abramovich zijn nieuw speeltje in ontvangst kunnen nemen.



Abramovich telt er een slordige 496 miljoen euro voor neer. Daar krijgt hij natuurlijk heel wat voor in de plaats. De boot is 140 meter lang, heeft een tonnage van 11.000 ton, telt acht verdiepingen en biedt plaats aan 36 gasten. 60 personeelsleden moeten hen de tijd van hun leven geven. Aan luxe geen gebrek: de ‘Solaris’ heeft onder andere een zwembad, een spa, een beachclub en een helikopterplatform.



,,Voorts willen we maar weinig details prijsgeven, die worden topgeheim gehouden”, aldus een bron in Engelse media. ,,Maar voor de eigenaar wordt het geweldig.” De jacht werd overigens gebouwd in een schuur “groter dan Buckingham Palace”. En zo heeft Abramovich er alweer een juweeltje bij van waar hij Chelsea kan besturen...