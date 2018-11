Hendriksen assistent van Keizer bij Sporting Lissabon

Hendriksen en Keizer speelden in het verleden samen bij Cambuur en begonnen in Leeuwarden aan een hechte vriendschap. ,,Na onze tijd bij Cambuur hebben we altijd contact gehouden’’, vertelde Hendriksen vorige maand. Marinus Dijkhuizen, nu assistent van Dick Advocaat bij FC Utrecht, is het derde lid van de vriendengroep. ,,Met z’n drieën hebben we ook een groepsapp, waarin we dagelijks contact hebben’’, aldus Hendriksen.



Hendriksen, oud-speler van onder meer RBC, Cambuur, Veendam en Helmond Sport, was de afgelopen maanden veel op de golfbaan in Middelburg te vinden. ,,Maar het begint echt weer te kriebelen’’, bekende hij onlangs. ,,Ik zou liever vandaag dan morgen weer ergens aan de slag gaan.’’ Dat is nu het geval bij de Portugese topclub, die roerige tijden nu definitief achter zich hoopt te laten.