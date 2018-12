Henk Veerman: als Jan Smit tussen punkers en hoeren

Door Julian Droog



Bioscoopavonden voor vluchte­lingen. Waterzuiveringsprojecten in Rwanda en Cuba. Voetballers die warme maaltijden opscheppen voor daklozen en voormalige krakers als oud-spelers. Fußball-Club St. Pauli is de kraamkamer van cultverhalen. Een cultclub met een bruin shirt op het tweede niveau van Duitsland, die zijn wedstrijden speelt in een extreemlinkse politieke arena en is gelegen in een volkswijk die wordt gedomineerd door hoeren, hipsters, krakers en ladderzatte toeristen.



De Millerntor Arena is sinds dit seizoen de thuishaven van Henk Veerman. Een voetballer uit Volendam die net zo nuchter is als zijn naam en afkomst doen vermoeden. Een spits die voordat hij in 2012 werd ontdekt door FC Volendam nog schilder was in het vissersdorp en voor zijn lol op het allerlaagste amateurniveau speelde. ,,Het kan raar lopen’’, zegt Veerman nu. ,,Was ik geen profvoetballer geworden, had ik nog gewoon staan schilderen. Ook leuk werk.”



Veerman (27) hangt in zijn hoekbank in Hamburg. Met een kop koffie in de linkerhand en zijn lange lijf gehuld in een joggingoutfit, vertelt de spits deze middag over het grote Duitse avontuur, dat afgelopen zomer begon toen St. Pauli hem overnam van Heerenveen, waar hij drie jaar lang vooral als invaller fungeerde.



Boven in de slaapkamer doen vriendin Alyssa en hun pasgeboren zoontje Jake een middagdutje. Veerman is sinds twee maanden vader en dat betekent gebroken nachten. Ook voor de voetballer. Om de paar uur staat hij naast zijn bed om een fles klaar te maken. ,,Ik kan daar goed tegen, hoor. We gaan er ook vaak met z’n tweeën uit. Dan kunnen we daarna allebei weer sneller slapen. Werkt prima.”



Het kersverse gezin heeft zich op bijna een uur rijden van de wijk St. Pauli genesteld in de bosrijke omgeving van de Duitse havenstad. Hier leidt Veerman zijn overzichtelijke, burgerlijke bestaan. De nieuwe BMW staat pal naast de voordeur van zijn twee-onder-een-kapwoning, de straten zijn allemaal keurig aangeveegd. De spits maakt zich deze dagen eigenlijk vooral druk om de grofvuil­regeling in Duitsland, omdat hij af moet van zijn eettafelstoelen.