Henry kijkt uit naar debuut als trainer: ‘Ik weet niet hoe ik zal zijn’

Thierry Henry (41) was afgelopen zaterdag nog assistent van bondscoach Roberto Martínez bij de nationale ploeg van België. Vandaag had hij voor het eerst de beschikking over de hele selectie bij AS Monaco, dat slechts zes punten verzamelde in de eerste negen competitieduels.

Zaterdagavond debuteert Henry als hoofdtrainer met de uitwedstrijd bij Racing Club de Strasbourg, de huidige nummer negen in de Franse Ligue 1. AS Monaco staat na negen duels zeer teleurstellend op een achttiende plaats met zes punten. De Portugese coach Leonardo Jardim, die in het seizoen 2016/2017 met AS Monaco nog de halve finales van de Champions League bereikte en kampioen van Frankrijk werd, moest plaatsmaken voor Henry. Een grote gok, maar Henry heeft er alle vertrouwen in dat hij Monaco snel aan het winnen zal krijgen. ,,We hebben snel weer vertrouwen en plezier nodig, daar ben ik vandaag als eerste mee aan de slag gegaan. Er zijn hier veel jonge spelers die aan het begin van hun carrière zitten, maar zij moeten zonder zorgen kunnen spelen.”

Henry begon zijn loopbaan als speler ook bij AS Monaco, waar hij op 31 augustus 1994 zijn profdebuut maakte. In de zomer van 1999, een jaar nadat hij wereldkampioen was geworden met Frankrijk, verkaste Henry naar Juventus. Later scoorde hij 228 keer in 376 wedstrijden voor Arsenal. Nu begint Henry dus aan zijn trainersloopbaan, waarin hij net zo succesvol hoopt te zijn als zijn voormalig teamgenoten Didier Deschamps en Zinédine Zidane. ,,Hoe ik straks zal zijn als trainer? Ik weet het nog niet. Sommige trainers zijn heel druk, sommige heel kalm. Ik zal gewoon m'n gevoel volgen en doen wat het beste is voor de spelers.”

AS Monaco pakte dit seizoen dus pas zes punten in negen competitieduels en verloor ook in de Champions League al twee keer. ,,Ik heb Monaco de afgelopen maanden veel zien spelen, omdat ik de Belgische internationals Nacer Chadli en Youri Tielemans in de gaten hield. Ik weet dus wel welke zaken ik wil veranderen.”

Radamal Falcao kreeg de afgelopen weken ook de nodige kritiek, maar Henry beschermt zijn Colombiaanse spits. ,,Hij is onze aanvoerder, onze leider en onze topschutter.”

Volledig scherm © AFP

Volledig scherm Thierry Henry begon zijn profloopbaan als speler ook bij AS Monaco, waar hij 28 keer scoorde in 141 duels. © AFP

Volledig scherm Het trainingsveld van AS Monaco in La Turbie, iets ten noorden van Monaco. © AFP

Volledig scherm Thierry Henry geeft instructies aan zijn aanvoerder Radamel Falcao. © REUTERS