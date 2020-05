Herstart of niet? Hoe staat het ervoor bij de Europese competities?

De voetbalkalender ziet er bijna elke dag wel weer anders uit. Nu onder andere de eredivisie en de Franse Ligue 1 definitief ten einde zijn gebracht is het afwachten wat de andere Europese competities doen. Hongarije is het eerste land waar de bal weer gaat rollen. Een overzicht.

Duitsland

Of de Bundesliga dit seizoen wordt uitgespeeld, is nog maar de vraag. Morgen zal er meer duidelijkheid worden verschaft tijdens een persconferentie van bondskanselier Angela Merkel. Op z’n vroegst worden op 16 mei de eerste duels afgewerkt. De Duitse clubs mogen sinds begin april al weer trainen, zij het onder strenge voorwaarden.



België

Onze zuiderburen vergaderen morgen over de competitie, maar volgens Het Laatste Nieuws is vandaag (6 mei) al besloten het seizoen op te schorten tot en met 31 juli. Tijdens de algemene vergadering van de Pro League, 7 mei, wordt pas een beslissing genomen: het seizoen 2019-2020 definitief stopzetten of toch nog afwerken achter gesloten deuren? Voor de voorzitter van de Belgische bond, Mehdi Bayat, is het een uitgemaakte zaak. Dit seizoen nog afwerken is, zelfs zonder publiek, praktisch onmogelijk.

Volledig scherm Jeffrey Bruma en Davy Klaassen in duel. © BSR Agency

Engeland

In Engeland willen ze er alles aan doen om weer te voetballen. Ondanks een waslijst aan obstakels wil de Premier League het seizoen hervatten in juni. Zodra de regering groen licht geeft, wacht een ongekende operatie om het voetbal veilig te maken. De beoogde datum is 8 of 12 juni. Anders dan in Nederland, België en Frankrijk wil de regering meewerken om de competities af te maken. Project Restart krijgt de steun van Johnson, mits het temmen van het grillige virus geen terugslag krijgt.

Volledig scherm Wijnaldum en Van Dijk. © BSR Agency

Schotland

Ook de Schotse Premie League is gestopt. Tweede divisieploeg Dundee stribbelde eerst nog tegen, maar ook deze ploeg ging uiteindelijk akkoord.



Volledig scherm Ruud Vormer. © BELGA Spanje

De clubs uit de Primera División zullen deze week de deuren voor hun spelers weer openen. Eerst om bij allen een covid-test af te nemen. Degenen die gezond zijn, kunnen dan de training hervatten. Het doel is om half juni La Liga - zonder publiek - nieuw leven in te blazen.



Italië

Sassuolo hervat vandaag als eerste de training. Bologna doet dat dinsdag en Parma ergens in de komende week. De clubs laten weten dat spelers de faciliteiten van de club vanaf vandaag kunnen gaan gebruiken. ,,Spelers mogen vanaf maandag enkel gebruikmaken van de trainingsvelden als zij de richtlijnen van social distancing naleven”, valt te lezen op de website van Sassuolo. De Italiaanse minister van Sport, Vincenzo Spadafora, denkt dat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat het huidige seizoen van de Serie A nog wordt uitgespeeld. ,,Als je geen onzekerheid wil, moet je de lijn volgen van Nederland en Frankrijk. Ik zie het pad naar een hervatting steeds kleiner worden,” zo zei hij vorige week al in de Italiaanse media.

Portugal

De Portugese regering heeft toestemming gegeven om de voetbalcompetitie op 30 mei te hervatten, uiteraard zonder fans en volgens strikte voorwaarden. In totaal moeten er nog tien speelrondes gespeeld worden.



Hongarije

Het Hongaarse profvoetbal gaat op 23 mei verder met twee bekerduels en één competitiewedstrijd. Sinds half maart lagen de voetbalcompetities in Hongarije, net als in vrijwel alle andere landen, stil. De Hongaarse bond heeft wel de competities in de lagere klassen definitief beëindigd. ,,Bij alle wedstrijden wordt voldaan aan strenge veiligheidseisen om de gezondheid van alle betrokkenen te beschermen”, laat de Hongaarse bond weten. De duels worden achter gesloten deuren afgewerkt. Het gaat om twee halve finales in het Hongaarse bekervoetbal en een inhaalwedstrijd uit de competitie. Op 30 mei wordt weer een volledig speel programma afgewerkt. De bond wil de competitie voor 1 juli afronden.

Oostenrijk

De Oostenrijkse Bundesliga hoopt de competitie, weliswaar zonder publiek, half mei te hervatten. De clubs daar zijn, net zoals in buurland Duitsland, weer begonnen met trainen. Dit is nog wel in kleine groepen.

Volledig scherm De Ligt viert een Juventus doelpunt met zijn ploeggenoot Bonucci. © AP

Zwitserland

De Zwitserse voetbalcompetitie mag vanaf 8 juni worden hervat. De regering van het land heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vorige week eerder dan verwacht versoepeld. Clubs moeten het seizoen voorlopig zonder publiek uitspelen.

Zweden

In Zweden gaat het voetbal al heel de tijd voor een groot gedeelte wel door. De Zweedse-regering heeft ook veel minder strenge maatregels voor de bevolking, waardoor trainen daar gewoon nog kan. Ook worden er oefenduels gespeeld. Ze hopen in juni weer aan de competitie te beginnen. Kevin van Kippersluis, Lesly de Sa en Nick Wolters kunnen bijvoorbeeld nog altijd volle bak trainen bij hun club AFC Eskilstuna.

Denemarken

Ook in Denemarken ligt de competitie ‘gewoon’ stil, zo gaf Kees Luijckx al aan. Er kan daar wel getraind worden, maar wedstrijden zijn niet mogelijk in het land waar verder ook Mart Lieder zijn brood verdient.

Noorwegen

In Noorwegen mogen de spelers het veld weer op. Voormalig Heracles en FC Dordrecht keeper Renze Fij is één van die spelers. Hij mag bijvoorbeeld niet meer spugen in zijn handschoenen en alleen zijn eigen ballen vangen. De trainingen in Noorwegen zijn vorige week weer opgestart.

Turkije

De Turkse voetbalcompetitie wordt op 12 juni hervat. Het is de bedoeling dat het seizoen er voor het einde van juli opzit. Özdemir liet ook weten dat zijn land nog steeds de finale van de Champions League wil huisvesten. Die zou in augustus in Istanbul moeten plaatsvinden.

Bulgarije