Herstart of niet? Zo staan de Europese voetbalcompetities ervoor

De voetbalkalender ziet er bijna elke dag wel weer anders uit. Nu onder andere de eredivisie en de Franse Ligue 1 definitief ten einde zijn gebracht is het afwachten wat de andere Europese competities doen. Hongarije is het eerste land waar de bal weer gaat rollen. Een overzicht.

Duitsland



Komende zaterdag gaan de twee hoogste afdelingen van de Duitse competitie, die onder de DFL vallen, weer van start. Dat gebeurt zonder publiek op de tribunes. De Bundesliga is de eerste grote competitie in Europa waarin weer gevoetbald gaat worden, nadat vrijwel de hele voetbalwereld in maart tot stilstand was gekomen vanwege het coronavirus. De DFB vergadert niet alleen over de DFB-Pokal, maar ook over hervatting van de derde Bundesliga en de vrouwencompetitie. De bekerfinale staat voor zaterdag 4 juli op het programma. Volgens het tijdschrift Kicker zijn de halve finales Bayern München - Eintracht Frankfurt en 1. FC Saarbrücken - Bayer Leverkusen op dinsdag 9 en woensdag 10 juni en vindt de eindstrijd op de eerste zaterdag van juli plaats in het lege Olympiastadion van Berlijn.

België



Club Brugge pleit ervoor de Belgische voetbalcompetitie uit te breiden naar achttien clubs en de play-offs te schrappen. Op dit moment bestaat de Jupiler Pro League uit zestien clubs, maar wat koploper Club Brugge betreft komen Beerschot en OH Leuven daarbij. Die clubs uit de tweede klasse zouden eigenlijk in een play-off gaan uitmaken wie promoveert naar de hoogste afdeling. Vanwege het coronavirus ligt ook in België de competitie al sinds maart stil. De overkoepelende organisatie besloot al vrij snel om het seizoen niet meer te hervatten. Dat besluit moet echter nog worden bekrachtigd op een algemene vergadering, maar die is al verschillende keren uitgesteld in afwachting van meer duidelijkheid vanuit de overheid. Vorige week werd bekend dat in ieder geval tot 31 juli geen sportwedstrijden zijn toegestaan, waardoor het min of meer onmogelijk is geworden om het huidige seizoen nog uit te spelen.

Engeland



Tot 1 juni mogen in Engeland geen topsportevenementen worden gehouden, ook niet achter gesloten deuren. Dat heeft de Britse regering laten weten. Dat betekent dat ook het voetbal in de Premier League voor die tijd niet mag worden hervat. Het overleg om de competitie in juni weer op te starten gaat wel door. De regering liet verder weten dat als er in juni weer mag worden gesport, dit in elk geval zonder publiek zal plaatsvinden. ,,Aan het samenkomen van massa’s mensen gaan we pas denken als het aantal besmettingen met het coronavirus significant is afgenomen”, aldus een verklaring.

Schotland

Ook de Schotse Premie League is gestopt. Tweede divisieploeg Dundee stribbelde eerst nog tegen, maar ook deze ploeg ging uiteindelijk akkoord.



Spanje



La Liga kan mogelijk op 12 juni weer van start gaan. Javier Tebas, de voorzitter van La Liga, hoopt van de overheid toestemming te krijgen om dan weer te kunnen beginnen. ,,Het is moeilijk om in de toekomst te kijken, maar ik heb er goede hoop op dat we op 12 juni weer zullen voetballen”, zei Tebas in Spaanse media.



Afgelopen week werden alle spelers en stafleden van de 42 clubs uit de hoogste twee afdelingen getest op het coronavirus. Het leverde vijf positieve besmettingen op onder spelers. ,,We hadden gedacht dat het er 25 tot 30 zouden zijn, dus dit is goed nieuws”, zei Tebas. De besmette spelers worden in quarantaine geplaatst en mogen weer gaan trainen zodra een test negatief uitvalt.

Volgens Tebas is het de bedoeling dat in La Liga iedere dag wordt gevoetbald. Er staan nog elf speelrondes op het programma. Barcelona, de club van Frenkie de Jong, heeft aan kop van de ranglijst twee punten voorsprong op Real Madrid. De wedstrijden worden allemaal zonder publiek gespeeld.

Italië

Sassuolo hervatte als eerste de training. Bologna en Parma doen dat ook deze week. De clubs laten weten dat spelers de faciliteiten van de club vanaf vandaag kunnen gaan gebruiken. ,,Spelers mogen vanaf maandag enkel gebruikmaken van de trainingsvelden als zij de richtlijnen van social distancing naleven”, valt te lezen op de website van Sassuolo. De Italiaanse minister van Sport, Vincenzo Spadafora, denkt dat het steeds onwaarschijnlijker wordt dat het huidige seizoen van de Serie A nog wordt uitgespeeld. ,,Als je geen onzekerheid wilt, moet je de lijn volgen van Nederland en Frankrijk. Ik zie het pad naar een hervatting steeds kleiner worden,” zo zei hij vorige week al in de Italiaanse media.

Portugal

De Portugese regering heeft toestemming gegeven om de voetbalcompetitie op 30 mei te hervatten, uiteraard zonder fans en volgens strikte voorwaarden. In totaal moeten er nog tien speelrondes gespeeld worden.



Hongarije

Het Hongaarse profvoetbal gaat op 23 mei verder met twee bekerduels en één competitiewedstrijd. Sinds half maart lagen de voetbalcompetities in Hongarije, net als in vrijwel alle andere landen, stil. De Hongaarse bond heeft wel de competities in de lagere klassen definitief beëindigd. ,,Bij alle wedstrijden wordt voldaan aan strenge veiligheidseisen om de gezondheid van alle betrokkenen te beschermen”, laat de Hongaarse bond weten. De duels worden achter gesloten deuren afgewerkt. Het gaat om twee halve finales in het Hongaarse bekervoetbal en een inhaalwedstrijd uit de competitie. Op 30 mei wordt weer een volledig speel programma afgewerkt. De bond wil de competitie voor 1 juli afronden.

Oostenrijk



De Oostenrijkse minister van Sport, Werner Kogler, verwacht dat in zijn land binnen afzienbare tijd de competitie in de hoogste afdeling van het profvoetbal wordt hervat. Hij denk daarbij aan eind mei, begin juni. ,,Het ziet er goed uit”, zegt de minister. ,,Er is overleg tussen alle partijen, inclusief de instanties die over de gezondheid gaan, en ik verwacht dat we in de loop van deze week tot een akkoord komen.” In elk geval mogen clubs vanaf 15 mei de groepstraining hervatten. Volgens Oostenrijkse media wordt eerst de bekerfinale gespeeld. Daarna volgt voor de clubs een programma van twee duels per week.

Zwitserland

De Zwitserse voetbalcompetitie mag vanaf 8 juni worden hervat. De regering van het land heeft de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus vorige week eerder dan verwacht versoepeld. Clubs moeten het seizoen voorlopig zonder publiek uitspelen.

Zweden

In Zweden gaat het voetbal al heel de tijd voor een groot gedeelte wel door. De Zweedse-regering heeft ook veel minder strenge maatregels voor de bevolking, waardoor trainen daar gewoon nog kan. Ook worden er oefenduels gespeeld. Ze hopen in juni weer aan de competitie te beginnen. Kevin van Kippersluis, Lesly de Sa en Nick Wolters kunnen bijvoorbeeld nog altijd volle bak trainen bij hun club AFC Eskilstuna.

Denemarken

In Denemarken gaat de competitie verder op 28 mei, zo meldde de Deense voetbalbond vandaag.

Noorwegen

In Noorwegen mogen de spelers het veld weer op. Voormalig Heracles en FC Dordrecht keeper Renze Fij is één van die spelers. Hij mag bijvoorbeeld niet meer spugen in zijn handschoenen en alleen zijn eigen ballen vangen. De trainingen in Noorwegen zijn vorige week weer opgestart.

Turkije

De Turkse voetbalcompetitie wordt op 12 juni hervat. Het is de bedoeling dat het seizoen er voor het einde van juli opzit. Özdemir liet ook weten dat zijn land nog steeds de finale van de Champions League wil huisvesten. Die zou in augustus in Istanbul moeten plaatsvinden.

Bulgarije