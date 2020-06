Herstart Serie A op 20 juni, daarna bijna elke dag een wedstrijd

LIVE | Leipzig bij Köln met kleine voorsprong pauze in

21:19 RB Leipzig hoopt vanavond in de 29ste speelronde van de Bundesliga de derde plek weer in te nemen. Een gelijkspel op bezoek bij nummer 11 FC Köln is genoeg om op doelsaldo weer over Borussia Mönchengladbach en Bayer Leverkusen te wippen, maar ‘Die Roten Bullen’ willen meer, want bij een zege is de achterstand op nummer 2 Borussia Dortmund nog maar twee punten. De aftrap is om 20.30 uur, mis hier niets! Tussenstand: FC Köln - RB Leipzig 1-2