Herstelde Suárez klaar voor herstart, Messi nog onzeker

De medische staf van Barcelona gaf Suárez zaterdag groen licht om weer te gaan spelen. De oud-speler van FC Groningen en Ajax trainde al weer een tijdje mee met de selectie van trainer Quique Setién. Barcelona hervat La Liga volgende week zaterdag met een uitwedstrijd tegen Real Mallorca.



Het is nog wel de vraag of Lionel Messi dan kan meedoen. De aanvoerder van Barcelona en topscorer van de Spaanse competitie (19 doelpunten) heeft een lichte bovenbeenblessure en trainde ook zaterdag apart van de groep. Barcelona werkte de oefensessie af in Camp Nou, om alvast te wennen aan de leegte in het enorme stadion. Het restant van het seizoen wordt zonder publiek gespeeld. Barça heeft aan kop van de ranglijst twee punten voorsprong op Real Madrid.