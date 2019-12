Herstelde Van Dijk in basis Liverpool bij finale WK voor clubs

50ste voor Messi Bankzitter De Jong ziet Barcelona ruim winnen van Alavés

17:55 FC Barcelona heeft de laatste wedstrijd van 2019 gewonnen. In Camp Nou werd Alavés met 4-1 aan de kant gezet. Lionel Messi zorgde twintig minuten voor tijd voor zijn 50ste doelpunt van het jaar. Frenkie de Jong begon op de bank en viel pas in de 79ste minuut in.