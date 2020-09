Hertha BSC al in eerste ronde uitgeschakeld in Duitse beker

Luis Enrique lyrisch over jongste doelpunten­ma­ker Fati: ‘Dit is niet normaal’

7 september De Spaanse bondscoach Luis Enrique zegt met verbazing te hebben gekeken naar het optreden van de 17-jarige Ansu Fati in de interland van zondag tegen Oekraïne (4-0). De aanvaller van FC Barcelona scoorde en is nu de jongste speler ooit die voor Spanje het doel trof. ,,Dit is toch niet normaal", was de reactie van Luis Enrique.