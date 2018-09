Hertha deelt flinke tik uit aan Bayern

Update Ronaldo beschul­digd van verkrach­ting: vrouw start rechtszaak

17:53 Een Amerikaanse vrouw stelt in het Duitse blad Der Spiegel dat voetballer Cristiano Ronaldo haar in 2009 heeft verkracht in een hotel in Las Vegas. De nu 34-jarige vrouw zegt in een interview dat de 33-jarige Portugees haar 375.000 dollar, omgerekend een kleine 325.000 euro, betaalde om het stil te houden. Haar advocaat is een rechtszaak gestart tegen Ronaldo.