Het ‘corona-juichen’ is alweer verleden tijd

Kijk eens naar bovenstaande foto's. Het contrast kan niet groter. Dezelfde club, dezelfde doelpuntenmaker. Op het ene beeld viert Erling Braut Haaland, ruim een maand geleden, zijn doelpunt voor Borussia Dortmund tegen rivaal Schalke 04. De eerste wedstrijd na de gedwongen coronastop in de Bundesliga. De ontlading is groot, maar de afstand tussen het Noorse fenomeen en zijn ploeggenoten is aanwezig. Juist in het eerste weekend na de hervatting zijn alle schijnwerpers gericht op de spelers. Óók hoe de spelers juichen.



Sterker nog, toen spelers van Hertha BSC scoorden en elkaar om de nek vlogen, kregen zij een storm van kritiek over zich heen. Trainer Bruno Labbadia sprong voor zijn mannen in de bres door te stellen dat de emoties de overhand namen. Nu, vijf weken later, lijkt die verontwaardiging op een discussie uit een ver verleden. Want Haaland scoort, uiteraard, gewoon nog steeds. De manier van juichen is weer als vanouds, zo is te zien op het andere beeld. Tegen RB Leipzig bedankte Haaland gisteren de man van pass Julian Brandt uitgebreid. Hij tilde hem op, knuffelde hem. En ook ploeggenoot Emre Can mengde zich nog even in de knuffel.



Voetballen in coronatijd is op heel vlakken nog anders dan normaal. Maar het gewone gejuich is weer terug.