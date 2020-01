Het gaat voor Klopp niet om records maar om prijzen met Liverpool

,,Het voelt op de een of andere manier niet heel speciaal. We weten het en het is ook wel bijzonder, maar ik kan er niet heel veel mee. Als iemand je een trofee uitreikt, dan is het klaar, maar tot die tijd moet je blijven vechten”, aldus Klopp. ,,We moeten doorgaan, omdat onze concurrenten zo sterk zijn. Pep (Guardiola, de trainer van Manchester City) geeft niet op. Ik zal hetzelfde doen. Tot nu toe verloopt alles goed.”

Liverpool mocht blij zijn dat de Spurs in de tweede helft niet op gelijke hoogte kwamen. ,,Ik denk dat we een punt verdienden”, vond trainer José Mourinho, die zijn ploeg in de slotfase zag aandringen. ,,Als we altijd zo proberen te spelen als in de laatste twintig minuten, dan denk ik dat we zouden instorten. De spelers zijn niet gewend zijn om op die manier te spelen.”