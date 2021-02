Het geheim van Haaland? ‘Door gehaktballen en cakejes kwam ik 20 kilo aan’

Erling Haaland heeft zich in korte tijd ontpopt tot een van de beste spitsen ter wereld. Het Noorse fenomeen vierde afgelopen maand zijn eenjarige jubileum bij Borussia Dortmund en blikte in het teken daarvan terug op de jaren van zijn doorbraak.

Haaland zette zijn eerste serieuze stappen als prof bij het Noorse Molde FK, waar hij als groot talent op zestienjarige leeftijd debuteerde. Volmaakt was hij toen echter nog lang niet. Haaland was een lange, slungelige en vooral magere jongen. Hij bleek nog niet klaar voor duels met sterke verdedigers.

Haaland kan het beamen. ,,Toen ik bij Molde kwam, woog ik 73 kilo. Een jaar later was ik twintig kilo aangekomen.’’ Dat kwam niet volledig door zijn toewijding in de sportschool. ,,Ik at als een paard. Ik ben dol op eten en de kok bij Molde maakte het allemaal heel lekker klaar’’, aldus Haaland voor de camera's van de Bundesliga. ,,Noorse gehaktballen en chocoladecakejes, ik ben er dol op en ik at er heel veel van.’’

Haaland had in zijn jeugd ook kunnen kiezen voor een andere carrière. De spits van Dortmund was namelijk tevens een begenadigd handballer. ,,Ik was heel goed in handbal, de bondscoach van het Noorse team heeft me zelfs gevraagd of ik voor handbal wilde kiezen. Maar voetballen vond ik leuker.’’

Zijn keuze voor de voetballerij lijkt de juiste, want in korte tijd is Haaland uitgegroeid tot superster. Dit seizoen is hij met veertien goals in evenveel wedstrijden op dreef in de Bundesliga. Sinds zijn debuut in Duitsland (januari 2020) staat zijn teller op 27 goals uit 29 wedstrijden. Vorig jaar leverde het hem de Golden Boy-trofee op, de prijs voor het grootste talent ter wereld.

Haaland was op zestienjarige leeftijd basisspeler bij het Noorse Bryne FK en koos voor een stap naar het grotere Molde. Een jaar later meldde Red Bull Salzburg zich, waar hij met name in de Champions League furore maakte. Tijdens zijn debuut tegen KRC Genk was hij meteen goed voor een hattrick, een kunstje dat hij tijdens zijn Dortmund-debuut tegen Augsburg, als invaller welteverstaan, herhaalde.

