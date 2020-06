Het pad van Maradona als trainer is even onnavolgbaar als dribbels in zijn beste jaren

Textil Mandiyú (oktober-december 1994)

Nog tijdens zijn spelersloopbaan begint Diego Armando Maradona als trainer. Op 34-jarige leeftijd, eigenlijk noodgedwongen. Want na een positieve test op het gebruik van het verboden middel efedrine tijdens het WK van 1994 is de voetballer weer eens geschorst. Het staat hem niet in de weg om zijn volgende loopbaan te lanceren. Alhoewel lanceren; binnen drie maanden moet ‘Pluisje’ vanwege slechte resultaten vertrekken.