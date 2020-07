Het sprookje van ‘dorpscluppie’ Heidenheim kan nú uitkomen

Krul krijgt steun na enorme blunder: ‘Hij is onze meest stabiele speler dit seizoen’

9:56 Tim Krul ging woensdagavond in de uitwedstrijd van Norwich City tegen Arsenal hopeloos de fout in, maar coach Daniel Farke neemt het in Engelse media op voor de Nederlandse doelman. ,, Hij weet zelf ook wel dat hij een grote fout heeft gemaakt.”