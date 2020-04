Heung-min Son gaat dienstplicht in Zuid-Korea vervullen

De 27-jarige Son keerde eind maart terug in zijn thuisland, waar hij momenteel in quarantaine zit. De medische staf van Spurs heeft regelmatig contact met de aanvaller, die half februari een arm brak. Son heeft inmiddels een operatie ondergaan.



De Premier League heeft aangekondigd dat het seizoen alleen zal worden afgemaakt als het ‘veilig en gepast is om dat te doen’. Omdat de competitie stil ligt, is Son dus nog in Zuid-Korea. Daarom wilde hij direct zijn dienstplicht vervullen. Zuid-Korea kent een dienstplicht van 21 tot 24 maanden, maar omdat Son met de nationale ploeg in 2018 het goud won op de Aziatische Spelen werd hij daarvan gevrijwaard. Wel moet hij nog voor een periode van vier weken onder de wapenen.



Tottenham Hotspur had Son net als Steven Bergwijn toestemming gegeven om naar huis te gaan. Bergwijn mag de komende tijd in Nederland blijven, omdat hij binnenkort vader wordt. De aanvaller, in de winter overgekomen van PSV, is ook herstellende van een enkelblessure en kan daardoor de komende weken sowieso niet trainen en voetballen.