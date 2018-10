Hiddink blij met China: 'Stop als ik seniel ben'

Guus Hiddink geniet van zijn avontuur in China. De Achterhoekse wereldburger wil het olympisch team van het Aziatische land naar de Spelen van 2020 van Tokio leiden. Met een oefenwedstrijd tegen Vitesse is de campagne begonnen. ,,We hebben een lange weg te gaan”, zegt hij.

Door Lex Lammers

Hiddink is 71 jaar. Hij heeft als prof gespeeld bij De Graafschap en NEC. Hij is als coach doorgestoten tot de wereldtop bij PSV, Valencia, Real Madrid en Chelsea. Hij is bondscoach geweest. Van Oranje, Australië. Turkije en Zuid-Korea. Maar hij gaat niet achterover leunen. Hiddink voelt zich fit en energiek.

,,Daarom ben ik ook hierbij ingestapt”, vertelt hij. ,,Dit is prachtig. Werken met jonge gasten, die een doel hebben. En anderen mogen daar alles van vinden. Zoals ik me nu voel, ga ik door tot ik seniel word.”

Genieten van Oranje

Hiddink volgt nog alles in het mondiale voetbal. Hij geniet van Oranje. Het Nederlands elftal zit in de lift, stelt de Achterhoeker. ,,In Nederland mogen de vlaggen uit. Overal is het pieken en dalen. Oranje klimt uit het dal.”