Hiep, hiep, hoera voor de jarige rode kaart: Van der Ende kiest de vijf meest opmerkelijke

De rode kaart viert vandaag zijn 46-jarige verjaardag in de voetballerij. De Chileen Carlos Caszely was op het WK 1974 de eerste speler ooit die van het veld werd gestuurd met een rode prent. Op verzoek van deze website kiest oud-scheidsrechter Mario van der Ende de vijf meest opmerkelijke rode kaarten van de laatste jaren.

De meest schandalige overtreding

,,In de spelregels staat dat een scheidsrechter de rode kaart moet tonen aan een speler die de veiligheid en gezondheid van een tegenstander dermate in gevaar brengt. Het meest duidelijke voorbeeld daarvan werd gegeven in de wedstrijd tussen Sparta en Go Ahead Eagles in december 2004. Spartaan Rachid Bouaouzan deelde echt een doodschop uit aan Niels Kokmeijer. Die jongen liep een dubbele beenbreuk op en kon nooit meer voetballen. Echt een bizarre overtreding. Kokmeijer heeft later zelfs nog aangifte tegen Bouaouzan gedaan vanwege zware mishandeling. Zo'n harde overtreding zie je maar zelden. Wat dat betreft mogen we blij zijn dat de rode kaart bestaat, haha.’’

Volledig scherm De vliegende tackle van Bouaouzan. © Videostill.

De meest terechte die niet is gezien

,,Misschien wel een van de meest bekende rode kaarten uit de voetbalhistorie staat op naam van Zinédine Zidane. Zijn kopstoot in de WK-finale van 2006 tegen Italiaan Marco Materazzi staat waarschijnlijk bij veel voetballiefhebbers nog wel scherp op het netvlies. Wat die kaart zo opmerkelijk maakte, was dat niemand van de arbitrage die kopstoot eigenlijk had waargenomen. Het gebeurde achter de rug van scheidsrechter Horacio Elizondo en zijn assistenten hadden het ook niet in de gaten. Opeens lag die Materazzi daar op het veld te rollebollen. Gelukkig stond er een tv-schermpje bij de vierde official. Honderd procent de meest terechte rode kaart die de scheidsrechter niet heeft gezien.’’

Volledig scherm Mario van der Ende. © Angelo Blankespoor/ANP

De meest onwerkelijke

Volledig scherm Esteban en de veldbestormer. © Olaf Kraak ,,Daarvoor moeten we terug naar het jaar 2011, Ajax-AZ. Opeens kwam er een toeschouwer het veld op die AZ-doelman Esteban Alvarado aanviel. Scheidsrechter Bas Nijhuis twijfelde niet en trok direct rood. Volgens de spelregels was dat een terechte beslissing, maar gelukkig werd de kaart uiteindelijk geseponeerd. Kijk, als scheidsrechter kun je op zo'n moment niet anders dan rood uitdelen. Toch had denk ik iedereen vrede met het feit dat Esteban geen schorsing hoefde uit te zitten. Zijn reactie was begrijpelijk. Het minste wat je op zo'n moment kan doen is jezelf verdedigen, haha.’’

De meest onterechte

,,Een wat minder bekende rode kaart voor het Nederlandse volk, maar deze was echt schandalig. Op het WK 2002 kreeg Hakan Ünsal, de linksback van Turkije, rood in de wedstrijd tegen Brazilië. Ünsal schoot de bal richting de tijdrekkende Rivaldo, die klaar stond een hoekschop te nemen. De bal kwam tegen de benen van Rivaldo aan, die vervolgens kronkelend over het veld rolde alsof hij door een handgranaat uit de Tweede Wereldoorlog werd getroffen. Hij lag kermend van de pijn aan zijn hoofd op de grond. Dat was echt verschrikkelijk. Gelukkig is er nu de VAR, die bij zulke schandalen nog in kan grijpen.’’

De meest tactische

,,Een rode kaart gebruiken vanuit tactisch oogpunt, dat introduceerde José Mourinho in 2010. Als coach van Real Madrid zag hij zijn spelers Xabi Alonso en Sergio Ramos tegen Ajax bewust tijdrekken en een rode kaart pakten. Op die manier misten ze de laatste groepswedstrijd tegen Auxerre en konden ze met een schone lei beginnen aan de knock-outfase, waarvoor Real al geplaatst was. Als scheidsrechter heb je zoiets door, maar je kan helaas niet het tijdrekken negeren. Het is frustrerend om te zien dat er wordt gejaagd op een kaart, maar de spelregels zijn leidend. Als je niet optreedt, blijven ze het doen. Daarom moesten zij wel van het veld worden gestuurd: precies wat ze wilden.’’