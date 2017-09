Hodgson heeft goede hoop ondanks loeizwaar programma

,,Ik ben erg blij met de winst, en ook met ons veldspel in de eerste helft. Zeker na een week hard werken'', aldus de zeventigjarige Hodgson, die onlangs de ontslagen Frank de Boer opvolgde. ,,Er is nog steeds veel werk te doen, vooral op tactisch gebied. We willen het niveau van de eerste helft een groter deel van de wedstrijd vasthouden. Het wordt een lang proces, maar ik zie licht aan het einde van de tunnel.''

Hodgson debuteerde zaterdag met een nederlaag in de competitie tegen Southampton. Crystal Palace is in de Premier League na vijf duels nog puntloos én zonder goals, en neemt het nu achtereenvolgens op tegen de topclubs Manchester United, Manchester City en Chelsea.