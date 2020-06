Hoe de vandaag jarige Paolo Maldini een nóg grotere AC Milan-legende werd dan vader Césare

Als zestienjarig jongetje maakte Maldini in het seizoen 1984/1985 zijn debuut voor AC Milan, de club waar zijn vader Césare Maldini vier keer landskampioen mee werd en in 1963 zelfs de Europa Cup 1 wist te winnen. Een naam waar dus nogal hoge verwachtingen aan verbonden waren. Op 20 januari 1985 mag de nieuwe generatie Maldini de gehele tweede helft meedoen in de uitwedstrijd tegen Udinese. Het wordt 1-1.



Wat ze bij AC Milan dan nog niet weten is dat Paolo Maldini vanaf het seizoen daarna liefst 24 seizoenen lang een vaste waarde in het eerste van de Rossoneri blijft en nóg meer successen zal boeken dan vader Césare. In het seizoen 1987/1988 pakt Maldini zijn eerste van uiteindelijk zeven landstitels. In het seizoen 1988/1989 volgt ook het eerste Europese succes. In de finale van de Europa Cup 1 wordt Steaua Boekarest met 4-0 verslagen door het AC Milan van Ruud Gullit, Frank Rijkaard en Marco van Basten. Gullit en Van Basten nemen ieder twee goals voor hun rekening terwijl Maldini als linksback (Alessandro Costacurta en Franco Baresi staan dan nog in het centrum) de verdediging op slot houdt.