Hoe Erik ten Hag steeds meer macht krijgt bij Manchester United, nog altijd een club vol complicaties

met samenvatting Erik ten Hag en Manchester United kruipen bij seizoen­start door het oog van de naald na late goal Raphaël Varane

Stroef begon Manchester United maandagavond aan het nieuwe seizoen in de Premier League, met een nauwelijks verdiende 1-0 zege op Wolverhampton Wanderers. Manager Erik ten Hag zag eens te meer bevestigd dat er nog volop werk is op Old Trafford.