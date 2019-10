Hoe overleef je als trainer in het Midden-Oosten? ‘Er is daar áltijd wat’

Door Daniël Dwarswaard



Als íemand weet hoe het leven van een voetbaltrainer in het Midden-Oosten er uit ziet, is het Eelco Schattorie (47) wel. De Limburger, nu trainer van Kerala Blasters in India, werkte negen jaar als (assistent-) coach in ‘de zandbak’, zoals we dat populair zeggen in Nederland. Van de Verenigde Arabische Emiraten tot Bahrein, van Saoedi-Arabië tot Oman. Schattorie zag het allemaal.