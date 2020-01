Hoe Saoedi-Arabië sport gebruikt om zijn imago op te poetsen

Mané beste speler Onana en Ziyech pronken in Afrikaans elftal van het jaar

7 januari De goede prestaties van Ajax in het afgelopen jaar zijn ook in Afrika niet onopgemerkt gebleven. Andre Onana en Hakim Ziyech zijn vanavond tijdens het gala van de CAF (Afrikaanse voetbalbond) gekozen in het Afrikaans elftal van het jaar. Sadio Mané werd verkozen tot Afrikaans speler van het jaar.