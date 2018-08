Hoedt vond vertrek Van Dijk bij Southampton 'best vreemd'

,,Eerlijk gezegd vond ik dat best vreemd'', zegt Hoedt in Engelse media. ,,Toen ik tekende bij Southampton, zeiden ze dat Van Dijk zou blijven. Dat was uiteindelijk ook wel zo, maar op een aparte manier. Het was moeilijk. Maar zo gaat dat soms in het voetbal.''

Van Dijk wilde in de zomer eigenlijk al weg bij Southampton, maar de club hield de Brabantse verdediger aanvankelijk aan zijn contract. Een half jaar later verhuisde Van Dijk alsnog voor ruim 84 miljoen euro naar Liverpool. Hoedt, in de zomer overgekomen van Lazio, bleef als enige Nederlander over bij Southampton.



,,De Italiaanse competitie is van hoog niveau, maar de Premier League is echt van een andere orde. Hier is het negentig minuten een gekkenhuis. De ballen blijven maar op je af komen en bijna alle teams hebben geweldige spelers'', aldus Hoedt, die uit beeld is geraakt bij het Nederlands elftal.