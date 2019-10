Hoeness acht kans EK-deelname Süle nihil

Süle liep afgelopen zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Augsburg (2-2) een zware blessure in zijn linkerknie op. Nader onderzoek wees uit dat het een gescheurde kruisband betrof. De 24-jarige international onderging zondag in Innsbruck een operatie. Volgens Hoeness is de ingreep heel goed verlopen. “Maar zo’n blessure is en blijft een drama”, erkende hij.



Voor bondscoach Joachim Löw is de zware knieblessure voor Süle en fikse tegenvaller in de aanloop naar het EK van volgend jaar zomer. Aanvaller Leroy Sané van Manchester City is ook nog lang niet hersteld van een zware knieblessure.