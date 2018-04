Hoffenheim geeft Leipzig draai om de oren in strijd om CL-tickets

Watford en Crystal Palace blijven steken op gelijkspel

18:21 In de strijd tegen degradatie uit de Premier League heeft Crystal Palace weer een puntje gepakt. Met Patrick van Aanholt in de basis speelde de ploeg van trainer Roy Hodgson met 0-0 gelijk tegen Watford. Daryl Janmaat bleef bij de thuisclub op de bank zitten, Jairo Riedewald was reserve bij Crystal Palace.