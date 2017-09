Hoffenheim te sterk voor Schalke

Hoffenheim, dit seizoen actief in de Europa League, is na zes duels nog ongeslagen en heeft nu veertien punten. Dat is er één meer dan Bayern München. De kampioen kwam vrijdag tegen VfL Wolfsburg niet verder dan een gelijkspel (2-2). De achterstand op Borussia Dortmund, koploper in de Bundesliga, is twee puntjes, nadat de ploeg van Peter Bosz met 6-1 afrekende met Borussia Mönchengladbach. Schalke was aardig aan de competitie begonnen, maar is met negen punten uit zes duels teruggezakt naar de subtop.