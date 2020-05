Hoffenheim trekt eerste zege sinds februari bibberend over de streep, Schalke verliest weer

Voor Hoffenheim leek er geen vuiltje aan de lucht in de eerste minuten na rust, maar uiteindelijk trok de ploeg van Alfred Schreuder de zege bibberend over streep tegen 1. FC Köln. Voor Schalke 04 bleek ook Fortuna Düsseldorf een maatje te groot. Mainz bleef in Berlijn steken op een gelijkspel.

Er gebeurde genoeg in Hoffenheim. Saai was het duel met Köln allerminst. Christoph Baumgartner zette na elf minuten de toon door de thuisploeg op voorsprong te zetten. Na de rode kaart van Sebastiaan Bornauw leek er voor Hoffenheim weinig fout te kunnen gaan. De ploeg van Schreuder was dreigend en leek de voorsprong via Christoph Baumgartner te verdubbelen, maar aangever Munas Dabbur stond enkele tellen daarvoor buitenspel. Het bleef bij 1-0, de ruststand.

Het leek na rust alsof de spelers van Hoffenheim een toverdrankje hebben gekregen in de rust. Binnen vijf minuten scoorde het tweemaal. Opnieuw scoorde Baumgartner, waarna hij met een fraaie hakbal de aangever was voor de 3-0 van Steven Zuber. Hoffenheim leek op een eenvoudige zege af te stevenen, totdat Benjamin Hübner rood kreeg. Het was tien tegen tien. Köln rook ondanks de ruime achterstand zijn kans en ging er vol voor. Florian Kainz zette de 3-1 op het scorebord, waarmee hij de thuisploeg aan het wankelen bracht.

Maar Hoffenheim bleef overeind mede door de gemiste penalty van Mark Uth, die voor de tweede wedstrijd op rij faalde vanaf de stip. Met knikkende knieën trokken de manschappen van Schreuder de eerste zege sinds 1 februari over de streep. Een Europa League-ticket ligt nog binnen handbereik.

Boëtius en Bruma spelen gelijk met Mainz

Jean-Paul Boëtius en Jeffrey Bruma konden geen hoofdrol vertolken voor Mainz op bezoek bij 1. FC Union Berlin. Ridle Baku schoot de bezoekers na een kwartier spelen op voorsprong, maar zij konden niet doordrukken want Marcus Ingvartsen schoot een vrije trap tegen de touwen: 1-1. Ondanks de rode kaart vlak voor rust bleef de thuisploeg overeind. Union Berlin en Mainz hielden elkaar zo in evenwicht.

Weer geen winst voor Schalke 04

De klad zat er bij Schalke 04 in en ook na het duel met Fortuna Düsseldorf bleef deze erin. De ploeg van David Wagner won in januari voor het laatst een competitieduel. Sindsdien scoorde het slechts tweemaal in competitieverband. En ook tegen Fortuna Düsseldorf bleef het met lege handen achter. Weston McKennie schoot de bezoekers nog wel op voorsprong, maar tien minuten later kwam de thuisploeg langszij. Het bleek de opmaat naar winst, want vijf minuten later kroonde Kenan Karaman zich tot matchwinner. Hij verzilverde drie belangrijke punten voor de laagvlieger die daarmee uitliep op Werder Bremen, zeventiende, en hekkensluiter Paderborn.

Geen goals in Augsburg