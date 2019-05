Hongaarse legende Király (43) hangt grijze joggingbroek aan de wilgen

Van Persie: Solskjaer perfect voor United, Arsenal wint de Europa League

14:29 Robin van Persie vindt dat Ole Gunnar Solskjaer de juiste man is om Manchester United weer terug naar de top in de Premier League te brengen. ,,Hij verdient een eerlijke kans. Solskjaer ís Manchester United", zegt de all-time topscorer van Oranje in een interview met de BBC.