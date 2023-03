Hoofdrol en mijlpaal voor Quincy Promes in Rusland

Het Openbaar Ministerie in Nederland eiste vorige week een celstraf van twee jaar tegen Promes. De 31-jarige profvoetballer zou in de nacht van 24 op 25 juli 2020 op een feest in Abcoude zijn neef in zijn knie hebben gestoken. Het Openbaar Ministerie acht zware mishandeling bewezen.



Promes woonde zijn strafzaak in de rechtbank in Amsterdam niet bij wegens contractuele verplichtingen voor Spartak. Promes vreest te worden aangehouden als hij naar Nederland komt, omdat het Openbaar Ministerie hem in een andere zaak wil horen.