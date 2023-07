Hoofdrol Malen in zege van Dortmund op Manchester United in VS

Ten opzichte van het met 2-0 verloren duel met Real Madrid donderdag in Houston, had Ten Hag tegen Borussia Dortmund een compleet ander elftal het veld ingestuurd. Onder de elf nieuwelingen maakte ook Donny van de Beek zijn opwachting als basisspeler, evenals Christian Eriksen. Twee andere oud-Ajacieden, de nieuwe doelman Andre Onana en aanvaller Antony, begonnen op de bank. Tyrell Malacia ontbrak in de selectie, hij herstelt nog van een blessure.

United begon sterk in het Allegiant Stadium in Las Vegas en kwam na 24 minuten op voorsprong door een prachtige knal van even buiten het strafschopgebied van de Portugees Diogo Dalot. De wedstrijd golfde zonder weinig spektakel heen en weer, tot kort voor rust. In een magische minuut dook Donyell Malen twee keer op voor United-doelman Tom Heaton en bracht hij Borussia Dortmund op een 2-1 voorsprong.

Hoewel hij aan beide goals niets kon doen, keerde Heaton na rust niet meer terug. Onana was zijn vervanger. Vrijwel direct na de hervatting kwam United op 2-2, na slap verdedigen van Dortmund en een uitgekiend schot met links van Antony, die al in de eerste helft door Ten Hag het veld in was gestuurd.

Daarna ontspon zich een open wedstrijd, met veel ruimte en kansen voor beide ploegen. Twintig minuten voor tijd sneed Dortmund met een flitsende aanval door de defensie van United, waarna de in Kameroen geboren Duitser Youssoufa Moukoko van dichtbij de Kameroenese doelman Onana klopte en Dortmund de zege bracht.