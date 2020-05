Hoofdrol Pléa en Thuram bij ruime zege Borussia Mönchengladbach

Borussia Mönchengladbach staat in punten gelijk met Bayer Leverkusen, maar heeft een beter doelsaldo dan de ploeg van coach Peter Bosz. De beste vier ploegen van de eindklassering van de Bundesliga mogen volgend seizoen aan de Champions League deelnemen.

De hoofdrol in het Borussia Park was vanmiddag weggelegd voor Allassane Pléa en Marcus Thuram. Nadat Florian Neuhaus Mönchengladbach met de 3000ste Bundesligatreffer uit de clubgeschiedenis aan de 1-0 had geholpen, waren de twee Franse aanvallers niet te houden.