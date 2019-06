Hoofdrol voor Mohamed Salah bij moeizame zege Egypte

Ex-bondscoach Leekens onder­vraagd in operatie ‘Propere Handen’

25 juni In het lopende onderzoek naar fraude in het Belgische profvoetbal (operatie ‘Propere Handen’) is dinsdag onder anderen Georges Leekens, ex-bondscoach van België, ondervraagd. De 70-jarige Belg, begin deze eeuw nog een jaartje trainer van Roda JC, meldde zich bij het bureau van de federale gerechtelijke politie in Hasselt in gezelschap van twee advocaten.