Hoongelach om Real Madrid na Moldavische superstunt: ‘Neergeschoten door de Sheriff’

FC Sheriff uit Moldavië won als debutant in de Champions League al van Shakhtar Donetsk en daar kwam gisteravond een ongekende stunt bij door te winnen in het Estadio Bernabéu. De blamage van Real Madrid zorgt voor veel hoongelach bij de Spaanse media. ,,Neergeschoten door de Sheriff”, kopt El Mundo Deportivo. ,,Sheriff schiet Los Blancos neer”, zo luidt de kop van Sport. Marca komt met een kop die in datzelfde rijtje past: ,,Opgesloten door de Sheriff”.



AS heeft het over een ,,historische vernedering": ,,Een zwarte pagina in de geschiedenis van Real Madrid. De ploeg is nu voer voor leedvermaak in de halve wereld. Ancelotti leidde acht teams in de Champions League, meer dan wie dan ook in de geschiedenis. En nu verliest hij van een kleine club die vernoemd is naar de sponsor uit een spookrepubliek.



Bij Sport vinden ze dat Ronald Koeman een les moet trekken uit de stunt van de Moldavische club: ,,Je moet tegenwoordig gewoon realistisch zijn. Ronald Koeman zou er goed aan doen om de wedstrijd van Real te bekijken voordat hij weer zegt dat zijn ploeg niet goed genoeg is om mee te doen met de beste clubs ter wereld. De Moldavische club liet zien met wat voor spelers je het Real Madrid moeilijk kan maken en won verdiend nadat de VAR Real Madrid weer eens probeerde te helpen.”