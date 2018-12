HSV en FC Köln blijven winnen

HSV en FC Köln liggen op schema om binnen één jaar terug te keren naar de Bundesliga. Met Rick van Drongelen in de basis won de ploeg uit Hamburg op eigen veld met 1-0 van Paderborn. Köln was met 1-3 te sterk voor Jahn Regensburg.

De twee traditieclubs die vorig seizoen degradeerden bezetten in de Tweede Bundesliga de twee bovenste plaatsen die recht geven op promotie. HSV is koploper met 34 punten uit 16 duels, Köln volgt op slechts één punt.

Tegen Paderborn, dat twee keer de lat raakte, hadden Van Drongelen en co het niet makkelijk. Maar ook in de zesde competitiewedstrijd onder trainer Hannes Wolf bleef HSV (vijf keer winst, één keer gelijk) ongeslagen. Khaled Narey zorgde al vroeg in de wedstrijd op aangeven van de Belg Orel Mangala voor de winnende goal.

Bij FC Köln was Simon Terodde weer belangrijk. Met zijn 20ste goal van het seizoen (in slechts 15 duels) zette de 30-jarige spits zijn ploeg al in de elfde minuut op het goede spoor in de uitwedstrijd tegen Jahn Regensburg. Dominick Drexler maakte er voor rust nog 0-2.