HSV grijpt laatste strohalm in strijd tegen degradatie

Van Gaal lovend over Iniesta: Een geweldig mens

27 april Louis van Gaal is in een open brief in de Catalaanse krant Marca lovend over Andrés Iniesta. ,,Hij is een geweldige voetballer, maar ook een geweldig mens. Dat is in het moderne voetbal niet makkelijk", schrijft de Nederlandse trainer die Iniesta in 2002 bij FC Barcelona liet debuteren.