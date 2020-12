Humor of kinderachtig? Keepertje pesten kost matchwinner Stuttgart geel

Arbiter ‘overrulet’ UEFA met bizarre wissel bij Gent

4 december Een dik kwartier voor het einde van de Europa League-wedstrijd AA Gent-Liberec (1-2) speelde zich een opmerkelijk tafereel af. Vadis Odjidja viel in voor oud-Heerenveen-speler Sven Kums, maar werd enkele seconden later door scheidsrechter Kateryna Monzul opnieuw naar de kant gestuurd. Kums moest weer het veld in.