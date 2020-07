Ibrahimovic helemaal zichzelf na zege op Juve: ‘Ik ben spits, trainer en voorzitter ineen’

De titel kan AC Milan vergeten. Maar, zegt hij: ,,Als ik hier vanaf de eerste speeldag was geweest, dan had Milan de de Scudetto kunnen winnen.” Of hij I Rossoneri komend seizoen aan het kampioenschap kan helpen, is de vraag. Ibrahimovic heeft nog geen nieuw contract getekend. ,,Het is een vreemde situatie. Maar ik ga mij nog een maand vermaken en dan zie ik het daarna wel.”



Hij houdt er wel rekening mee dat de Milan-fans hem mogelijk nooit meer in het echt zullen zien schitteren in San Siro. ,,Het is vreemd om in een leeg stadion te spelen. Als San Siro vanavond vol had gezeten, dan had het een memorabele avond kunnen worden", zegt Ibrahimovic. ,,Ik heb het nog altijd naar mijn zin. Ik ben 38 en besef maar al te goed dat ik fysiek niet meer zo sterk ben als vroeger. Maar ik ben hier niet om mascotte te spelen. Ik houd er niet van als ik het verschil niet kan maken.”