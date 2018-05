Ibrahimovic krijgt rood na klap in de nek bij tegenstander

Michael Petrasso ging al dan niet bewust op de tenen staan van de oud-speler van onder meer Ajax. Daarop gaf Ibrahimovic de verdediger een klap in de nek. Video-arbitrage moest uitsluitsel brengen. Geel ging uiteindelijk naar Petrasso, rood naar naar Ibrahimovic.

De topspits had zichtbaar pijn aan zijn voet en strompelde ondersteund door de fysiotherapeut naar de kleedkamer.

De 36-jarige Ibrahimovic heeft na een stomachtig begin in de MLS (twee goals bij zijn debuut tegen LAFC) weinig meer laten zien in de Verenigde Staten. Hij kwam in zeven duel tot slechts drie goals.