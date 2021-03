Ibrahimovic na vijf jaar terug bij Zweden: ‘The return of the God’

Er gingen de laatste tijd al meerdere geruchten over een return van Ibrahimovic bij Zweden. De spits van AC Milan lijkt zich met deze oproep klaar te maken voor het komende EK, dat in juni van start gaat. Zweden is ingedeeld in poule E met de landen Spanje, Slowakije en Polen.



Ibrahimovic, die al 116 interlands op zijn naam heeft staan, speelde op het EK 2016 zijn laatste interland voor het nationale team. In dat toernooi strandde het in de groepsfase met de landen Ierland, Italië en België.



Naast Ibrahimovic is er ook plek in de selectie voor AZ-aanvaller Jesper Karlsson.