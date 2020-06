Ibrahimovic ook op social media een legende: van God met zijn studenten tot de Major League Zlatan

Zlatan Ibrahimovic had gisteren weer de lachers op zijn hand, na een bericht op Instagram . Hij luidde zijn terugkeer op het trainingsveld in met de tekst: 'God and his students', doelend op zichzelf en zijn ploeggenoten. Zowel binnen als buiten de lijnen gaat Ibrahimovic door het leven als een fenomeen. Dit zijn de meest legendarische posts van 'de Zweedse God’.

LA, welkom

,,Los Angeles, welcome to Zlatan’’, zo luidde Ibrahimovic zijn komst naar de Major League Soccer in 2019 ‘op z'n Zlatans’ in. Hij zette zijn woorden om in daden, want met 52 treffers in twee seizoenen groeide hij ook in de Verenigde Staten uit tot een legende. Met prachtgoals domineerde hij twee seizoenen lang de Amerikaanse competitie. In zijn ogen dusdanig, dat hij de competitie omdoopte in de ‘Major League Zlatan’.

Nu weer honkbal kijken

,,Ik kwam, ik zag en ik overwon.’’ Na twee seizoenen kwam er een einde aan het avontuur van Zlatan Ibrahimovic in Los Angeles. In de Verenigde Staten groeide hij uit tot het uithangbord van de Major League Soccer, zo besefte hijzelf ook. ,,Graag gedaan’’, gaf hij alvast een voorschot op de Amerikaanse dankbetuigingen. Zonder hem is het voetbal niet meer aantrekkelijk om naar te kijken, aldus de hoofdpersoon zelf. ,,Ga nu maar weer honkbal kijken.’’

Coach Zlatan kiest elf keer Zlatan

Ibrahimovic is nooit misselijk geweest van een flinke dosis zelfvertrouwen, nee. De Zweed, die tussen 2001 en 2004 voor Ajax speelde, heeft een ongekend veel vertrouwen in zijn eigen capaciteiten, zo bleek ook in 2019. Op Twitter stelde hij zijn favoriete team samen, met zichzelf elf keer in de basis. De coach? ,,Misschien Zlatan’’, opperde de topspits.

God Zlatan

Zlatan Ibrahimovic heeft zich de laatste jaren al vaker tot God gebombardeerd, zo ook na zijn terugkeer in Italië. Vanaf een hoog gebouw kijkt hij uit over Milaan,. ,,God is terug en houd jullie in de gaten’’, zegt hij. Eerder benoemde hij zichzelf tot de ‘God van LA’, zoals toen basketbaltopper LeBron James de overstap naar de LA Lakers maakte. ,,Nu heeft Los Angeles een God en een Koning.’’

God and his students

Zijn meest recente pareltje. Het is een schitterende foto, dat moet je de fotograaf nageven. Zlatan heeft de bal aan de voet bij zijn terugkeer op het trainingsveld en zeven ploeggenoten kijken vol bewondering toe. Het is alsof de allergrootste speler ter wereld voet heeft gezet op Italiaanse bodem. Dat zag ook Ibrahimovic. ,,God en zijn studenten’’, schreef de spits. Na zijn terugkeer in Milaan hielp hij AC Milan aan een forse stijging op de ranglijst. De gevallen topclub is volop in de race voor Europees voetbal, niet op de laatste plaats te danken aan de 38-jarige Zweed. Met drie goals in acht Serie A-duels had hij een flinke bijdrage in de wederopstanding van de achttienvoudig landskampioen.