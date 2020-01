Ibrahimovic over keuze voor Milan: ‘Ik kreeg nu meer verzoeken dan tien jaar terug’

,,Deze zes maanden zullen cruciaal zijn om te zien of ik in vorm ben en nog resultaten kan brengen voor AC Milan. Als ik dat niet kan, ben ik in de zomer weg en blijf ik hier niet hangen voor het geld. Dat interesseert me niet,” zei Ibrahimovic. ,,De uitdaging om op het hoogste niveau te schitteren, levert me veel adrenaline op. Ik heb niet veel 38-jarige voetballers zien terugkeren naar AC Milan, een van de grootste clubs ter wereld. Ik ontving op mijn 38ste meer verzoeken van clubs dan op mijn 28ste, maar Milaan is als mijn thuis. Het brengt me terug naar de vreugde van het voetballen. Ik kan direct spelen, zeker. Ik heb niet veel met de bal gedaan de afgelopen twee maanden, maar ik ben fit.”

Elfde in Serie A

Ibrahimovic zei dat zijn zoons hem hielpen bij het kiezen van zijn nieuwe rugnummer: 21. De topscorer aller tijden van Zweden kan maandagavond zijn rentree maken in San Siro in de thuiswedstrijd tegen Sampdoria, de nummer 17 in de Serie A. AC Milan staat halverwege het seizoen op een teleurstellende elfde plaats. Milan sloot het jaar 2019 af met een pijnlijke 5-0 nederlaag bij Atalanta Bergamo, maar Ibrahimovic ziet genoeg perspectief. ,,Milan is nog steeds Milan. De geschiedenis kan niet worden veranderd,” zei Ibrahimovic over de achttienvoudig kampioen van Italië en zevenvoudig winnaar van de Europa Cup I/Champions League. ,,Ik kom de club en dit team helpen. Ik wil de jonge spelers beter maken en het maximale uit mezelf halen. We kunnen als team veel meer brengen, maar laten we één wedstrijd op zijn tijd bekijken. Het is een marathon, geen sprint van 100 meter.”

Volledig scherm © AFP Ibrahimovic speelde van 2010 tot 2012 al voor AC Milan, waarmee hij in 2011 kampioen van Italië werd. De afgelopen acht seizoenen ging de landstitel steeds naar Juventus, dat dit seizoen in een spannende titelstrijd is verwikkeld met Internazionale. ,,Het is leuk dat Cristiano Ronaldo nu ook in Italië speelt, maar ik ga niet met hem concurreren. Ik richt me op mijn eigen team en mijn eigen prestaties.”

Naast zijn titel met Milan in 2011 werd Ibrahimovic ook met Juventus (twee keer) en Internazionale (drie keer) kampioen in de Serie A. Ibrahimovic staat inmiddels op 474 goals in 788 wedstrijden voor Malmö FF, Ajax, Juventus, Internazionale, FC Barcelona, AC Milan, Paris Saint-Germain, Manchester United en LA Galaxy. Bij zijn laatste club was hij de afgelopen twee jaar goed voor 53 doelpunten in 58 wedstrijden.

