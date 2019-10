Ibrahimovic zinspeelt op terugkeer naar Spanje

De 38-jarige Zweed moest afgelopen week met zijn Amerikaans club LA Galaxy in de play-offs van de MLS buigen voor Los Angeles FC (5-3). Ibrahimovic maakte in de reguliere competitie dertig doelpunten, alleen Carlos Vela van Los Angeles FC deed het met 34 goals beter. Het contract van de Zweed in LA loopt na het seizoen af.



Zlatan speelde eerder al een jaar in Spanje. In het seizoen 2009-2010 won de Zweed met FC Barcelona de Spaanse 'dubbel' en ook het WK voor clubs. Hij vertrok al na een jaar weer uit Camp Nou, vanwege zijn moeizame relatie met trainer Pep Guardiola.