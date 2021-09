Icardi kopt PSG naar late zege op Lyon, gewisselde Messi niet blij met Pochettino

Lionel Messi maakte zijn thuisdebuut in het Parc des Princes, nadat hij eerder al meedeed in de uitduels bij Stade Reims (0-2) en Club Brugge (1-1). De 34-jarige Argentijn vormde een voorhoede met Neymar, Kylian Mbappé en Ángel Di María. Messi was in de eerste helft twee keer dichtbij de openingstreffer, maar eerst was er een goede redding van Lyon-keeper Anthony Lopes en tien minuten voor rust schoot hij een vrije trap recht op de kruising. Messi werd een kwartier voor tijd vervangen door Achraf Hakimi, waarna hij duidelijk aan zijn coach en landgenoot Mauricio Pochettino liet merken dat hij er niet van gediend is om voortijdig te worden gewisseld.



Matchwinner Icardi kwam in de 82ste minuut in de ploeg voor Di María, die in de eerste helft goed wegkwam met geel na een harde overtreding. Georginio Wijnaldum viel in de 86ste minuut in voor Ander Herrera, die een tweemansmiddenveld vormde met Idrissa Gana Gueye. Xavi Simons zat niet bij de selectie, net als Sergio Ramos. Pochettino gaf afgelopen week aan dat hij nog niet weet wanneer hij over de Spaanse recordinternational kan beschikken.