Idool van Messi als assistent mee naar WK met Argentinië

Aimar liep afgelopen week al mee bij La Albiceleste voor de oefeninterlands tegen Italië (2-0 winst) in Madrid en tegen Spanje (6-1 nederlaag) in Madrid. Bondscoach Sampaoli heeft inmiddels besloten ook gebruik te maken van de diensten van Aimar tijdens het aankomende WK in Rusland, zo meldt het Argentijnse TyC Sports .

Of ook aanvoerder en sterspeler Lionel Messi inspraak heeft gehad in deze beslissing is niet bekend, maar Messi liet in 2002 en meerdere keren daarna wel weten dat Aimar zijn jeugdidool was.