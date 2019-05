‘Ik wil liever nog niet stoppen’

Zijn aflopende contract bij Bayern wordt, zoals bekend, niet verlengd. Diverse clubs hebben belangstelling in Robben, die in de winterstop aangaf snel duidelijkheid te willen geven. Die helderheid bleef uit wegens een slepende blessure.



Zijn toekomst is dus ongewis. De 35-jarige Robben wil graag met de Duitse beker en landstitel afscheid nemen. ,,Dan zien we wel wat ik volgend seizoen ga doen", zei hij. ,,Alles is mogelijk.”