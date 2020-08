Iker Casillas zet punt achter lange, imposante loopbaan

Rood voor opzette­lijk hoesten in Premier League

3 augustus Voetballers die in Engeland opzettelijk bij een tegenstander of scheidsrechter in het gezicht hoesten, moeten een rode kaart krijgen. Dat schrijft de Engelse voetbalbond FA in het protocol dat is opgesteld voor de arbitrage, gebaseerd op de overheidsmaatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen.